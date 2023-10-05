Собянин: Благоустройство Боровского парка в ТиНАО закончено

Работы проводились в два этапа

Сергей Собянин объявил о завершении благоустройства Боровского парка в ТиНАО. Он напомнил, что работы проводились в два этапа.

"В прошлом году сделали зоны отдыха, пешеходные и велосипедные маршруты, скейт-площадку и веревочный городок. Привели в порядок природный ручей, у него обустроили декоративный каменный лабиринт", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

В 2023 на пустующих полянах были установлены современные комплексы для воркаута, оборудованы площадка для игры в футбол и баскетбол, детский игровой комплекс и зона для выгула собак.

"Все гармонично вписали в ландшафт. Сохранили растущие здесь деревья и кустарники, а сеть насыпных дорожек проложили по существовавшим тропинкам", – подчеркнул мэр.

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