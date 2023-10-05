Один из символов русской культуры: Мариинка отмечает юбилей

Театр отметит 240-летие грандиозным Гала-концертом звезд оперы и балета

Один из старейших театров России – Мариинский - отмечает сегодня юбилей. Ровно 240 лет назад императорская труппа обрела свою первую сцену в Санкт-Петербурге. За почти два с половиной века Мариинка стала не только одним из символов русской культуры, но и мировым достоянием. Именно здесь состоялись такие знаковые премьеры, как оперы "Пиковая дама", "Борис Годунов", "Жизнь за царя", были поставлены знаменитые балеты. И сегодня Мариинский театр не только бережно сохраняет лучшие исторические традиции, но и продолжает развиваться, творчески экспериментирует, дарит миру новые яркие имена.

Это монтаж декораций к балету "Жизель". На исторической сцене он идет уже 139 лет. Всего на год дольше, чем зажигается в партере знаменитая хрустальная люстра.

Исполнительница заглавной роли - нынешняя прима-балерина Мариинского Виктория Терешкина - 22-й сезон в пуантах. Скоро войдет в историю театра, как и прежние "Жизели" - Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Агриппина Ваганова. И этим невероятно счастлива.

"Каждый артист - оперы, балета в этом театре, мы как кирпичики создаем это здание. Каждый вносит свой вклад. И театр был, есть и будет. А артисты будут уходить и приходить", - говорит Виктория Терешкина.

Его завсегдатаем был Александр Пушкин. Михаил Глинка впервые представил в Мариинском свою монументальную оперу "Жизнь за царя. Петр Чайковский за год до кончины успел увидел на этой сцене премьеру "Иоланты".

Первое здание уничтожил пожар, а это всем знакомое светло-зеленое появилось уже в 19 веке. Тогда же театр получил свое нынешнее название - Мариинский, в честь супруги Александра II, императрицы Марии Александровны. А площадь у Крюкова канала из Карусельной переименовали в Театральную.

Историческое и новое здание театра соединены воздушным переходом прямо над водой - это как будто олицетворяет собой связь времен. В одном прошли премьеры самых значительных в истории русской музыки опер, зарождались балетные традиции Мариуса Петипа, а от баса Шаляпина дрожали подвески хрустальной люстры. Творческий путь другого по меркам этого знакового места только начался.

За время существования театра многое, конечно, поменялось, появились современные технологии. Но есть вещи, которые остались неизменными. Например, чтобы попасть в бутафорскую мастерскую - зал где расписывают декорации, он так и называется - живописный зал, нужно преодолеть около десяти пролетов по узкой лестнице без лифта, это очень непросто.

Декорации к балетам и спектаклям - и классическим, и современным - расписывают под самым куполом старого здания. Как и 150 лет назад, на огромных холстах, потом их сворачивают в мягкие рулоны и уносят на сцену. Никакой фотопечати, только настоящие краски. Зал назвали "Головинским" в память о выдающемся художнике Мариинского начала 20 века Александре Головине. Он же создал и знаменитый занавес для главной сцены. Когда поднимается этот занавес, в глубине декораций можно увидеть старинный колокол. Ему около 200 лет и до сих пор его голос звучит в операх "Хованщина" и "Борис Годунов".

Про Мариинский театр говорят: он давно вышел не только за пределы своей исторической сцены - за пределы Санкт-Петербурга. Это самый гастролирующий театр России. На минувшем попечительском совете под руководством президента России обсуждался новый уникальный проект: фестивальный тур труппы по родным городам великих русских композиторов.

"И во Пскове. И в Смоленске, и Великом Новгороде, и в Тихвине Мариинский театр будет выступать. В прошлом году Валерий Абисалович и его труппа выступали за полярным кругом. И находили площадки. И не было малых сцен, которые недостойны принять Мариинский театр", - говорит министр культуры РФ Ольга Любимова.

Сегодня вечером театр отметит свой юбилей в Петербурге - грандиозным Гала-концертом звезд оперы и балета. За дирижерским пультом, разумеется, Валерий Гергиев. А уже 7 октября неутомимого маэстро и его блистательную труппу ждут во Владикавказе - с концертом симфонической музыки и оперой "Дон Паскуале".

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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