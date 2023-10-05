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ФСБ задержала жителя Владимирской области за сотрудничество с СБУ

10:12
  • четверг
  • 05 октября 2023

Мужчина "сливал" данные о передвижении военных эшелонов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Владимирской области. Мужчина за деньги передавал данные о движении военных эшелонов спецслужбам Украины.

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Как сообщили в ФСБ, житель города Гусь-Хрустальный по своей воле пытался связаться с представителями иностранных государств, в том числе Украины. В итоге он наладил контакт с украинскими спецслужбами. Россиянин должен был передавать данные о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по Владимирской области.

Действия гражданина России были взяты под контроль сотрудниками ФСБ. Переписка задокументирована, факт получения денежного вознаграждения подтверждается распиской и фотоотчетом, передает РИА Новости.

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