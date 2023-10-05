В Абхазии разместят новый пункт постоянного базирования ВМФ России

Это нужно для повышения уровня обороноспособности

На побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота (ВМФ) России.

Об этом в четверг, 5 октября, заявил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью газете "Известия". Пункт необходим для повышения уровня обороноспособности России и Абхазии.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования", - сказал он.

Бжания лично осмотрел один из малых российских ракетных кораблей.

В настоящий момент в городе Очамчира с 2017 года находится пункт базирования береговой охраны погранслужбы ФСБ России. Пограничники охраняют границы Абхазии.

С 21 августа по 1 сентября 2023 года в Абхазии прошли совместные российско-абхазские военные учения.

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