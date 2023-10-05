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Путин поручил компенсировать арктическим регионам расходы на отопление

10:48
  • четверг
  • 05 октября 2023

Также поручено ввести регулирование цен на мазут

Правительство обеспечит софинансирование из федерального бюджета расходов на мазут, используемый для отопления в арктических регионах. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента России Владимира Путина по итогам его совещания с членами кабмина.

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В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что речь идет о Мурманской области, а также других субъектах федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны.

Кабмину поручено  обеспечить софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов и по его проведению. Будут рассмотрены, в том числе, вопросы о компенсации понесенных субъектами расходов, связанных с ростом цен на мазут. Также поручено ввести регулирование цен на мазут, поставляемый для проведения отопительного сезона.

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