Шойгу: женщины в зоне СВО выполняют задачи не хуже мужчин

Представительницы прекрасного пола идут в качестве добровольцев

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о большом числе женщин-добровольцев в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Женщины справляются со своими задачами не хуже мужчин. Министр рассказал, что в ходе своей поездки на полигон встретил множество девушек из Тулы, Ялты, Краснодара и других городов России. Все они имеют боевой опыт, трудятся врачами и медицинскими работниками.

"Я откровенно скажу, для меня была большая неожиданность, что у нас большое количество женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин", - признался Шойгу (цитата по РИА Новости).

Ранее Шойгу проверил организацию подготовки добровольцев на полигонах Южного военного округа (ЮВО).

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