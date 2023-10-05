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Шойгу: женщины в зоне СВО выполняют задачи не хуже мужчин

11:03
  • четверг
  • 05 октября 2023

Представительницы прекрасного пола идут в качестве добровольцев

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о большом числе женщин-добровольцев в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Женщины справляются со своими задачами не хуже мужчин. Министр рассказал, что в ходе своей поездки на полигон встретил множество девушек из Тулы, Ялты, Краснодара и других городов России. Все они имеют боевой опыт, трудятся врачами и медицинскими работниками.

"Я откровенно скажу, для меня была большая неожиданность, что у нас большое количество женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин", - признался Шойгу (цитата по РИА Новости).

Ранее Шойгу проверил организацию подготовки добровольцев на полигонах Южного военного округа (ЮВО).

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