Шойгу сообщил о создании девяти резервных полков для СВО

Набрано 38 тысяч добровольцев

Девять резервных полков формируются для специальной военной операции, сообщил глава Минобороны России. По словам Сергея Шойгу, набранные добровольцы сейчас проходят подготовку.

По данным главы военного ведомства, для участия в СВО было набрано 38 тысяч добровольцев. Шойгу подчеркнул, что все добровольцы отличаются высокой мотивацией.

Глава Минобороны 5 октября проверил организацию подготовки контрактников и добровольцев на полигонах в Южном военном округе. Сергей Шойгу отметил, что некоторые добровольцы по завершении полугодового контракта не оставляют службу, а возвращаются во второй и даже в третий раз, передает "Интерфакс".

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