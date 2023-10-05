ФАС потребовала снизить цены на топливо на АЗС

Снизились биржевые цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от независимых нефтяников и частных АЗС снизить цены на топливо.

Это связано со снижением биржевых цен на нефтепродукты, объясняется на сайте ведомства. Соответствующие письма уже направлены во все вертикально интегрированные и независимые компания.

Неисполнение требований ФАС будет рассматривать как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал о снижении цен на дизельное топливо в России на 20%. Это стало возможно благодаря принятым решениям о запрете экспорта российских нефтепродуктов.

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