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Собянин: По программе реновации к заселению готовятся еще 19 новостроек

11:56
  • четверг
  • 05 октября 2023

Более 140 тысяч человек переехали или готовятся к переезду по реновации

Более 140 тысяч человек уже переехали или оформляют документы для переезда в новое жилье по программе реновации столичного жилфонда. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"По программе реновации уже отпраздновали новоселье или оформляют необходимые документы для переезда жители 871 дома. Всего – свыше 140 тысяч человек. Для них построили квартиры с улучшенной отделкой в 256 новостройках. Сейчас готовим к заселению еще 19 зданий, куда смогут переехать около 8 тысяч москвичей", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

На первых этажах новостроек появляется необходимая жителям инфраструктура: открываются различные сервисы и небольшие магазины – работает уже больше 500 таких предприятий.

"Программа охватывает 91 район столицы, в 14 из них она почти или полностью завершена. По количеству новоселов лидируют Юго-Восточный, Восточный, Северный, Западный и Юго-Западный округа. Например, только на западе Москвы около 13 тысяч горожан – а это 5 тысяч семей – уже переехали из старого жилья в современные новостройки", – подчеркнул Собянин.

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