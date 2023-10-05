Андрей Бочкарёв рассказал об архитектурном оформлении комплекса зданий НКЦ

Комплекс зданий НКЦ оформляется в единой архитектурной стилистике

Продолжается архитектурное оформление внешних фасадов комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ). Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, все здания Национального космического центра соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами, что обеспечит удобство перемещения для будущих сотрудников многофункционального комплекса. Длина центральной галереи, которая примыкает к 47-этажной башне и связывает между собой все корпуса, превышает 500 метров.

Комплекс зданий НКЦ оформляется в единой архитектурной стилистике – для внешней отделки используются светопрозрачные модульные фасады. Общая площадь фасадных систем оценивается в 140 тысяч кв. метров, из них 120 тысяч кв. метров – светопрозрачные конструкции.

Как отметил руководитель строительного подразделения холдинга "Мосинжпроект" Константин Маслаков художественное оформление Национального космического центра с использованием современных материалов и архитектурного стекла позволяет подчеркнуть геометрию всего комплекса зданий.

"Во внешнем оформлении высотной части, используются светопрозрачные модульные фасады и вертикальные ламели, высотой в один этаж. 288-метровую башню увенчает элемент конструкций навершия с 40-метровым отдельно возвышающимся шпилем, акцентирующим северный угол высотки. По завершению отделочных работ все здания НКЦ обретут единый облик сплошных стеклянных плоскостей", – сообщил Маслаков.

На самом верху шпиля будет установлен прожектор, а по вертикали – линейные светильники. Использование холодного белого света позволит визуально отделить высотную часть от остального объема комплекса зданий, а источники света с теплым спектром установят по всей низкоэтажной части НКЦ.

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