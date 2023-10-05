Жена Зеленского потратила 1 миллион долларов в нью-йоркском бутике Cartier

Заодно "первая леди" Украины потребовала уволить консультанта

Визит супруги президента Украины в нью-йоркский бутик Cartier стоил работы одному из консультантов. Елена Зеленская оборвала рассказ сотрудницы ювелирного дома, заявив, что не нуждается в ее советах.

По данным издания The Nation, украинская "первая леди" является фанатом Cartier. И, конечно, не могла не посетить магазин фирмы на Пятой авеню в Нью-Йорке, в который часто заходят Анджелина Джоли и Кайли Дженнер. На этот раз Зеленская приобрела украшений на один миллион долларов.

Супруг Елены тем временем пытался найти желающих оказать Украине военную помощь. Владимир Зеленский просил денег у законодателей на Капитолийском холме, в Белом доме. И даже обратился с речью к Генеральной Ассамблее ООН.

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