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ВСУ ударили по пекарне из РСЗО "Град"

12:26
  • четверг
  • 05 октября 2023

Противник бьет по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области.

Как сообщает telegram-канал SHOT, обстрел мог вестись из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Один из прилетов пришелся по местной пекарне, расположенной в центре города. Здание полностью разрушено.

Местные жители спрятались в укрытиях, в Шебекино звучат сирены. Информация о пострадавших уточняется.

Комментариев от Минобороны России пока не поступало.

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