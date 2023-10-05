ВСУ ударили по пекарне из РСЗО "Град"

Противник бьет по Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области.
Как сообщает telegram-канал SHOT, обстрел мог вестись из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Один из прилетов пришелся по местной пекарне, расположенной в центре города. Здание полностью разрушено.
Местные жители спрятались в укрытиях, в Шебекино звучат сирены. Информация о пострадавших уточняется.
Комментариев от Минобороны России пока не поступало.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: