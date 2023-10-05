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"Событие мирового масштаба": Песков о скором выступлении Путина

12:39
  • четверг
  • 05 октября 2023

Речь президента будет весьма содержательной

Предстоящее выступление президента России Владимира Путина на "Валдае" – событие мирового масштаба.

Об этом в четверг, 5 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Речь президента будет весьма содержательной, учитывая международную турбулентность. 

"На "Валдае" мы ожидаем выступление президента Путина. Каждый раз это событие - событие мирового масштаба. Все с большим вниманием следят", - сказал он (цитата по ТАСС).

После своего выступления Путин ответит на вопросы модератора дискуссии.

Юбилейное XX заседание дискуссионного клуба проходит в Сочи с 2 по 5 октября. Тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".

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