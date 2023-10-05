В Москве наградили победителей фотоконкурса "Я служу в ВКС!"

Лучшие работы будут представлены на выставках

Сегодня в Москве наградили победителей 8-го открытого Всероссийского фотоконкурса "Я служу в ВКС!". Торжественная церемония прошла в Центральном музее Вооружённых Сил.

На мероприятии собрались известные представители культуры и искусства, общественные и государственные деятели, а также ветераны Воздушно-космических сил.

В этом году конкурс посвящён 110-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Жюри получило свыше тысячи фоторабот от участников из разных регионов страны.

Победителей наградили в шести основных и двух специальных номинациях. А лучшие работы будут представлены на выставках.

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