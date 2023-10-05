Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы

Оно открылось в начале учебного года

С профессиональным праздником поздравил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин столичных педагогов. Он отметил, что учителя помогают детям расширять кругозор. Раскрывать таланты и способности. А также правильно выбирать будущую профессию. Утром мэр приехал в новое здание Бауманской инженерной школы, которое открылось в начале учебного года.

Бауманская инженерная школа или, как тут ее называют, Бауманский лицей построили всего за 2 года именно для жителей этого современного жилищного комплекса. Новый ЖК требовал инфраструктуры. Это самый крупный учебный корпус во всем Лефортово. Но не в этом его уникальность, а в оснащении. Раньше такого невозможно было представить.

3D-моделирование и создание роботов и даже инженерных космических систем. И даже такое тихое место, как библиотека, теперь выглядит совсем иначе.

Библиотеку у нас никто не посещал, потому что само пространство было устаревшее. Сейчас дети приходят, проводят время и читают, учатся и так далее"; "Школа новая, безумно красивая. Столовая безумно большая. Тут царит такая красота, новизна", - говорят ученики.

Это сейчас здесь много малышей, раньше школа обучала только старшеклассников. Но все изменилось. Теперь юные москвичи постигают азы будущей профессии с первого класса. А в третьем могут создать собственного робота или вырастить собственный огород.

"Мы можем делать любые эксперименты с ними. Мы сейчас проходим ботанику. Мы выращиваем растения здесь, у нас есть большое пространство, солнечный свет, чтобы вырастить достойную фасоль. Мы можем сразу же посмотреть структуру того или иного органа на малом увеличении, дальше – посмотреть, что нам интересно, уже на микроскопе", - рассказала учитель биологии 5-6 классов Валерия Вайс.

"Надо стремиться к тому, чтобы школа стала вторым домом, дети проводят существенную часть своего времени в школе и надо делать все, чтобы дети получали не просто качественное образование, но и чтобы школа для них была комфортной средой", - отметил Сергей Граськин, директор ГБОУ "Бауманская инженерная школа № 1580".

Сегодня, в день учителя, мэр Москвы побывал в гостях у педагогического коллектива. Учитель – самая важная, но очень сложная профессия. Забота и помощь - то, что необходимо ученикам. Но учителям тоже нужно давать мотивацию и оказывать поддержку.

"Сегодня день учителя – серьезный праздник для всей страны - и для Москвы, и для вас. Для московских педагогов особенный праздник и особенное требование к педагогам и родители-москвичи очень требовательные сами по себе. Но и город предъявляет требования для выпускников и знаний, которыми они должны обладать. Мы стараемся помочь вам в вашем труде, обеспечиваем базу. У нас есть и электронная школа, финансирования. Московское образование крутое, потому что у нас такие замечательные педагоги", - отметил Собянин.

За 12 лет в Москве построено 177 школ. Чтобы обеспечить местами в дошкольных учреждениях совсем маленьких москвичей, возвели более 400 детских садов. В большинстве районов в группы принимаются малышей начиная с 2-летнего возраста.

Впереди еще много новых проектов. А самый лучший подарок от города эти учителя получили месяц назад, когда двери новой школы открылись.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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