Собянин: жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации

Реализация программы ускорена

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по программе реновации уже отпраздновали новоселье или оформляют необходимые документы жители 871 дома, а это свыше 140 тысяч человек. Квартиры с улучшенной отделкой, на первых этажах новостроек различные сервисы и небольшие магазины. А еще реализация программы ускорена, это значит, что некоторые москвичи получат новые квартиры гораздо раньше, чем планировалось.

О такой просторной кухне Марина мечтала давно. Ведь раньше даже просто выпить чай всей семьей не могли, приходилось делать это по очереди. Но в новом доме должны зарождаться новые традиции. Квартиру семья Ильчук получила после того, как их старая хрущевка попала в программу реновации.

Большая кухня, широкие коридоры и прихожая - благодаря современным принципам зонирования планировка стала намного удобнее.

"У нас стояла двухэтажная кровать в той квартире, и ребенок, когда вставал, в общем-то встречался с потолком. Сейчас более просторно. Просторная комната детская. Детям есть где развернуться, поиграть, причем, игрушками и большими, и маленькими", - рассказала Марина.

С готовой улучшенной отделкой Марине не пришлось задумываться о ремонте. Повсюду установлены удобные розетки, на полу - ламинат и плитка, современные окна, которые при желании можно закрыть на замок - чтобы случайно не открыли дети. Всё выполнено по новым стандартам реновации, в том числе системы безопасности - датчики дыма есть в каждой комнате.

В этой новостройке на каждом этаже есть свои общедомовые балконы, которые разделяются металлическими перегородками. Они не только украшают вид самого здания, но также служат для обеспечения дополнительной безопасности.

Программа реновации - масштабный проект. Сейчас он охватывает 91 район столицы, в 14 из них программа находится на завершающей стадии или завершена.

"С момента запуска программы реновации свыше 140 тысяч жителей получили квартиры с улучшенной отделкой из 256 новостроек. Новоселье из них отпраздновали более 110 тысяч участников. Только в текущем году к переезду приступили 33,3 тысячи жителей. Утверждённые мэром Москвы планы выполняются в полном объеме и в намеченные сроки", - сообщил Андрей Валуй, заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы.

Сейчас в списке программы более пяти тысяч домов на расселение. В планах правительства Москвы закончить эту работу работы до 2032 года.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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