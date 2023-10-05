Политики не скрывают своих намерений

Граждан Украины используют в качестве дешевых солдат. На Западе не скрывают намерений воевать "до последнего украинца", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал недавнее заявление главы Минобороны Нидерландов. Как призналась Кайса Олленгрен, для Запада и НАТО поддержка Украины - это "дешевый способ" борьбы с Россией.

Песков назвал это заявление типичным. Украину продолжают использовать как дешевых солдат. И, по словам представителя Кремля, рано или поздно украинцы осознают значение этих слов, и им это перестанет нравиться, передает ТАСС.

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