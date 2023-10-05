ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков оценил отношение Запада к "дешевым" украинским солдатам

12:37
  • четверг
  • 05 октября 2023

Политики не скрывают своих намерений

Граждан Украины используют в качестве дешевых солдат. На Западе не скрывают намерений воевать "до последнего украинца", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Медики сообщили о массовом заражении солдат ВСУ опасными инфекциями
Американского журналиста удивили кадры сдачи в плен солдат ВСУ

Представитель Кремля прокомментировал недавнее заявление главы Минобороны Нидерландов. Как призналась Кайса Олленгрен, для Запада и НАТО поддержка Украины - это "дешевый способ" борьбы с Россией.

Песков назвал это заявление типичным. Украину продолжают использовать как дешевых солдат. И, по словам представителя Кремля, рано или поздно украинцы осознают значение этих слов, и им это перестанет нравиться, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.