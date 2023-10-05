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В Москве задержали пособника телефонных мошенников

15:06
  • четверг
  • 05 октября 2023

В его квартире разместился целый сетевой сервис

Тысячи сим-карт для обмана пенсионеров. Подмосковные полицейские задержали пособника телефонных мошенников, которые похитили более двух миллионов рублей.

Началось всё с того, что 77-летней женщине позвонил якобы сотрудник силовых структур. И начал угрожать, что заведёт на неё уголовное дело. Пенсионерка перепугалась и в итоге перечислила преступникам 115 тысяч рублей. Еще 3600 долларов передала курьеру.

Оперативники его быстро вычислили. Оказалось, что перевозка - не основная работа молодого человека. В его квартире разместился целый сетевой сервис. Комнаты были буквально завалены сим-картами различных операторов и агрегаторами к ним. Это специальные устройства, позволяющие использовать десятки телефонных номеров одновременно. Их часто устанавливают в крупных офисах и колл-центрах. Для звонков клиентам по всему миру и быстрых рассылок. Но мошенники нашли им другое применение. Для обзвона своих жертв.

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Телефонные мошенники
Телефонные мошенники
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