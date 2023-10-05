В Москве спасли собаку, съевшую почти килограмм камней

Корги экстренно доставили в клинику

Девятилетний корги по имени Хаммер сейчас чувствует себя великолепно - может и "змейку" легко продемонстрировать, и выполнить любую другую команду. На приеме у ветеринара, правда, немножко нервничает. Но, кажется, понимает - эти люди спасли его от гибели.

Когда Хаммера привезли в клинику, он не мог ни есть, ни пить, постоянно была рвота. Хозяйка Зинаида объяснила - накануне вместе с собакой зашли к соседям по даче. Разговор длился недолго, вернулись к себе, а потом Хаммеру вдруг стало плохо. Заподозрили - что-то не то съел. А результаты рентгена всех и вовсе повергли в шок.

"Вот брюшная полость Хаммера, желудок перерастянутый и забит полностью, абсолютно полностью весь желудок забит этими камушками", - рассказала ветеринарный врач Наталья Павлова.

Выход был только один - операция. Причём, делать её надо было немедленно - из-за непроходимости желудка и кишечника пес мог погибнуть.

"Всё обошлось, нам его отдали, пришёл в себя, ездили с ним на капельницы, восстановительный период у него прошел достаточно легко, достаточно быстро, на второй день мы уже вышли с ним погулять", - говорит Зинаида Климова.

Камни, конечно, потом взвесили – оказалось, корги съел их почти килограмм! Хаммер, говорит хозяйка Зинаида, поесть, безусловно, любитель. Но чтобы такое! Поведение для него совершенно нетипичное - дома даже мебель и обувь никогда не грыз. Версия же, почему он это сделал, возникла лишь одна.

"Мы можем предположить только, что что-то было разлито на камнях. Что именно - мы не знаем, потому что соседи сами в шоке, они говорят - мы не знаем, что там могло пролиться", - рассказала Зинаида Климова.

Подобные случаи - чтобы пёс съел целый килограмм камней - очень редко, но бывают, говорят ветеринары. Собаки вообще всеядны, глотают всё - от мелких игрушек до текстиля. И если есть подозрение, что в организм животного попало что-то инородное, лучше не мешкая обратиться за помощью профессионалов, сделать рентген или УЗИ. А Хаммеру диета после операции, кажется, пошла только на пользу. Похудел, похорошел, повеселел.

Однако на любой прогулке хозяйка теперь просто не спускает с него глаз - кто знает, сколько еще вокруг вкусных для корги вещей?

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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