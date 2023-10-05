Московским водителям рекомендовали не спешить менять резину

Тепло еще вернется в стоилцу

Московским водителям не стоит спешить с заменой летней резины на зимнюю даже несмотря на похолодание и мокрый снег.

Об этом в четверг, 5 октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Выпавший снег быстро растает, после похолодание вновь начнется потепление.

"Раньше конца октября обычно менять резину не рекомендуется. Если бы дальше температурный фон шел только на понижение – да, но пока прогнозируются и потепления, поэтому не стоит", - сказал он агентству "Москва".

Как ожидается, в Москве на этих выходных и в начале следующей недели ожидается понижение дневной температуры до 2-7 градусов. Ночью столбик термометра покажет от -2 до +3 градуса. Потепление начнется после среды, 11 октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"