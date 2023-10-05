ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московским водителям рекомендовали не спешить менять резину

13:17
  • четверг
  • 05 октября 2023

Тепло еще вернется в стоилцу

Московским водителям не стоит спешить с заменой летней резины на зимнюю даже несмотря на похолодание и мокрый снег.

Об этом в четверг, 5 октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Выпавший снег быстро растает, после похолодание вновь начнется потепление.

"Раньше конца октября обычно менять резину не рекомендуется. Если бы дальше температурный фон шел только на понижение – да, но пока прогнозируются и потепления, поэтому не стоит", - сказал он агентству "Москва".

Как ожидается, в Москве на этих выходных и в начале следующей недели ожидается понижение дневной температуры до 2-7 градусов. Ночью столбик термометра покажет от -2 до +3 градуса. Потепление начнется после среды, 11 октября.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Золотая осень
Золотая осень
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.