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Россия передала Бангладеш первую партию ядерного топлива для АЭС "Руппур"

13:17
  • четверг
  • 05 октября 2023

Владимир Путин участвовал в церемонии по видеосвязи

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина по видеосвязи приняли участие в церемонии передачи первой партии ядерного топлива для АЭС "Руппур". Станция строится в этой южноазиатской стране по российскому проекту.

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Первый заместитель гендиректора госкорпорации "Росатом" Андрей Петров вручил премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине сертификат о доставке свежего ядерного топлива из России. Церемония прошла в столице Бангладеш Дакке, ее транслировали местные телеканалы в прямом эфире.

Первая партия ядерного топлива для АЭС "Руппур" была доставлена в Бангладеш в конце сентября. Нынешняя церемония - акт официальной передачи топлива руководству АЭС "Руппур". Для станции выбран российский эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности, передает ТАСС.

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