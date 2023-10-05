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Врач рассказала о вреде протеиновых батончиков

13:53
  • четверг
  • 05 октября 2023

Есть можно, но в меру

Протеиновые батончики могут стать причиной проблем со здоровьем.

Их чрезмерное употребление может привести к патологиям сердца и сосудов, сообщила ведущий медицинский эксперт "ИНВИТРО" Виолетта Бурдакова.

По словам врача, в течение дня можно съесть максимум два батончика (5-10% процентов суточного рациона) и они не должны заменять полноценный прием пищи.

"Заменять ими любой из приемов пищи нежелательно, так как они не способны обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами", - объяснила врач  в беседе с "Известиями".

Более того, протеиновые батончики имеют достаточно высокую калорийность - 200–270 ккал. При их регулярное потреблении повышается вероятность набора лишнего веса.

"При их бесконтрольном употреблении есть риск влияния на углеводный обмен с последующим развитием избыточной массы тела, сахарного диабета, нарушения липидного обмена и развития патологий сердца и сосудов", - заключила Бурдакова.

Батончики содержат большое количества белка. Для его расщепления требуются дополнительные ресурсы организма, в частности, кальций. Его недостаток в организме может нарушать кальций-фосфорный обмен.

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