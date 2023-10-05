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В Москве завершился сезон работы фонтанов

15:04
  • четверг
  • 05 октября 2023

Их начали готовить к зиме

Сегодня в Москве завершился сезон работы фонтанов. Готовить к зимнему отдыху их будут долго.

Сначала конструкции выключают. Делают это последовательно - чтобы избежать гидроудара. Сам слив воды занимает не меньше 15 минут. А иногда даже сутки. Затем специальным раствором начинают промывать чаши и скульптуры.

Также демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Чтобы за зиму ничего не повредилось. И только после всех этих процедур приступят к самой консервации.

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