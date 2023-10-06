Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Сегодня лучше не отправляться в путешествие

Овны

Никто никому не хочет уступать, и вы в том числе! Непростая ситуация может поджидать дома: вам придется кого-то мирить, успокаивать, настройтесь на роль миротворца.

Тельцы

В этот прохладный октябрьский день хорошо бы вспомнить о здоровье. Берегите органы дыхания, одевайтесь по погоде и откажитесь от идеи прогуляться пешком.

Близнецы

Любые развлечения сегодня принесут разочарование или ударят по кошельку. Пусть лучше эта пятница пройдет скучно, чем опустошит ваши счета и карты!

Раки

Луна в вашем знаке ушла с головой в подготовку к выходным, а Солнце пытается вернуть ее к работе или учебе. Спорить с ним бесполезно, так что сначала займитесь делами.

Львы

Вы можете столкнуться со сложностями на учебе или в общении. Обходите стороной тех, кто вечно спорит, и не стесняйтесь обращаться за помощью, если чего-то не понимаете.

Девы

Вы обычно бережливы, но не сегодня: шопинг может вас увлечь не на шутку. Оставьте все, что вам приглянулось в онлайн корзине до понедельника. А там видно будет.

Весы

Осторожно, излишняя самоуверенность может повредить вашей деловой репутации. Держите под контролем свое чувство превосходства, вдруг вы все-таки не безгрешны?

Скорпионы

На вас могут оказывать давление преподаватели, проверяющие или руководство на работе. Используйте правила дипломатии и постарайтесь достичь консенсуса.

Стрельцы

Вам придется успокаивать или мирить друзей, выслушивать их откровения. В то же время свои личные тайны лучше не доверять никому, даже если очень хочется.

Козероги

Ситуация на работе или учебе может вывести вас из себя. Не торопитесь шуметь и ставить ультиматумы – вы можете не знать пока всех деталей и подробностей.

Водолеи

Сегодня вам лучше не отправляться в путешествие и не обращаться к юристам. Посвятите эту пятницу второстепенным делам и она пройдет вполне комфортно.

Рыбы

Коса найдет на камень в отношениях со старшими или авторитетными членами семьи. Будьте мудрее и подчинитесь - понемногу вы сможете вернуть свои позиции.

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