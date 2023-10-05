Открыт прием заявок на III Всероссийский конкурс по истории предпринимательства

Награждение победителей состоится в мае 2024 года в Москве

С 1 сентября 2023 года начался прием заявок на III Всероссийский конкурс по истории предпринимательства "Наследие выдающихся предпринимателей России", сообщили организаторы проекта.

Конкурс направлен на изучение и популяризацию истории российского предпринимательства, а также на выявление лучших курсов и поддержку научных исследований по истории предпринимательства среди преподавателей.

Прием конкурсных работ студентов и преподавателей будет продолжаться до 15 марта 2024 года. Отмечено при этом, что принимаются на конкурс и работы в цифровых форматах. Это могут быть видеоролики, подкасты, интервью с экспертами.

Награждение победителей состоится в мае 2024 года в Москве. Подробная информация о конкурсе представлена здесь.

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