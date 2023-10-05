ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генерал США назвал две ошибки Байдена на Украине

14:08
  • четверг
  • 05 октября 2023

Цели Вашингтона в этой войне так и не заявлены

Американский президент в ситуации с Украиной допустил две ошибки, считает бывший командующий армией США в Европе. По словам генерала Бена Ходжеса, из-за этого союзникам трудно сформировать логичную политику в отношении Киева.

Польско-украинский раздрай и новые причуды Байдена: политические новости среды
В США стартовали слушания по импичменту Байдену

Первая ошибка Джо Байдена, по версии Ходжеса, заключается в том, что он до сих пор не уточнил, какова цель США в этой войне, зачем Вашингтон передает Украине 50 с лишним миллиардов долларов. По мнению генерала, если бы было заявлено, что цель - победа Украины, американцы с большей готовностью поддержали бы Киев.

Вторая ошибка Байдена стала следствием первой, заявил Ходжес в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Из-за отсутствия определенной цели государствам – союзникам трудно проводить логичную политику в отношении Киева. Украине передают то Javelin, то Stinger, не имея конкретного плана, заявил генерал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.