Генерал США назвал две ошибки Байдена на Украине

Цели Вашингтона в этой войне так и не заявлены

Американский президент в ситуации с Украиной допустил две ошибки, считает бывший командующий армией США в Европе. По словам генерала Бена Ходжеса, из-за этого союзникам трудно сформировать логичную политику в отношении Киева.

Первая ошибка Джо Байдена, по версии Ходжеса, заключается в том, что он до сих пор не уточнил, какова цель США в этой войне, зачем Вашингтон передает Украине 50 с лишним миллиардов долларов. По мнению генерала, если бы было заявлено, что цель - победа Украины, американцы с большей готовностью поддержали бы Киев.

Вторая ошибка Байдена стала следствием первой, заявил Ходжес в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Из-за отсутствия определенной цели государствам – союзникам трудно проводить логичную политику в отношении Киева. Украине передают то Javelin, то Stinger, не имея конкретного плана, заявил генерал.

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