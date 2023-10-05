Нобелевскую премию по литературе получил норвежский драматург

За новаторство, позволяющее высказать неизъяснимое

Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому драматургу Юну Фоссе.

Об этом в четверг, 5 октября, объявили в Нобелевском комитете Шведской академии. Фоссе получил награду за "новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое", говорится в сообщении.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Награду ей присудили "за мужество и проницательность, с которыми она раскрывает корни и ограниченность личной памяти".

Накануне Нобелевскую премию по химии присудили американцам Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также выходцу из СССР - Алексею Акимову.

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