В Коми задержали подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта

Им грозит до 20 лет тюрьмы

В Коми задержали троих подростков, пытавшихся поджечь здание трансформаторной подстанции около аэропорта в Сыктывкаре.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, сообщили в региональном Следственном комитете. Подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники действовали по предварительному сговору с другими неустановленными лицами.

"Довести до конца задуманное фигурантам не удалось по независящим от них причинам", отметили в СУСК России по республике Коми.

Мотивы преступников устанавливаются. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигурантов.

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