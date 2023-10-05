В Коми задержали подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта

Им грозит до 20 лет тюрьмы
В Коми задержали троих подростков, пытавшихся поджечь здание трансформаторной подстанции около аэропорта в Сыктывкаре.
Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, сообщили в региональном Следственном комитете. Подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.
В ведомстве рассказали, что злоумышленники действовали по предварительному сговору с другими неустановленными лицами.
"Довести до конца задуманное фигурантам не удалось по независящим от них причинам", отметили в СУСК России по республике Коми.
Мотивы преступников устанавливаются. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигурантов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"