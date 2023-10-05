ВСУ потеряли за сутки под Купянском до 170 военнослужащих

На херсонском направлении уничтожено 45 украинских боевиков

ВС России уничтожили и ранили до 170 украинских военных на купянском направлении. Ликвидировано две самоходные гаубицы М109 Paladin, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным военного ведомства, только за последние сутки российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих. Подбито два автомобиля ВСУ.

А в Кировоградской области российские Вооруженные силы уничтожили украинский склад боеприпасов и вооружения. В военном ведомстве уточнили, что склад был расположен в районе населенного пункта Богдановка.

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