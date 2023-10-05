В Европе выступили против присоединения Украины к ЕС

Украинские власти должны приступить к масштабным реформам для получения членства в объединении

Для вступления в ЕС украинские власти должны немедленно приступить к масштабным внутренним реформам. Об этом в интервью изданию Augsburger Allgemeine заявил бывший глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

"Украина не может быть присоединена к ЕС, ей нужны масштабные внутренние реформы", - заявил Юнкер, чьи слова приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что присоединение к ЕС такой коррумпированной страны, как Украина негативно повлияло бы на других членов политико-экономического объединения. По его словам, усилия, которые предпринимают украинские власти для снижения уровня коррупции, на данный момент не удовлетворяют требованиям Еврокомиссии.

Как отметил бывший глава ЕК, высказывания европейских политиков о немедленном присоединении Украины к Европейскому союзу не соответствуют действительности. Он также добавил, что подобного рода заявления дают ложную надежду на членство в объединении миллионам украинцам.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не видит Украину полноправным членом ЕС из-за отсутствия у страны четких территориальных границ. По его мнению, до окончания военной спецоперации дискуссии о присоединении Киева к объединению не имеют смысла.

Несколько недель назад в Еврокомиссии анонсировали начало переговоров о присоединении Украины к ЕС. По данным Bloomberg, глава ЕК планирует публично объявить об этом уже в следующем месяце. Позднее на эту новость отреагировала заместитель Европейского парламента Катарина Барли, отметив, что Украина вряд ли станет полноправным членом Евросоюза до 2029 года.

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