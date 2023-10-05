ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Европе выступили против присоединения Украины к ЕС

15:29
  • четверг
  • 05 октября 2023

Украинские власти должны приступить к масштабным реформам для получения членства в объединении

Для вступления в ЕС украинские власти должны немедленно приступить к масштабным внутренним реформам. Об этом в интервью изданию Augsburger Allgemeine заявил бывший глава ЕК Жан-Клод Юнкер.   

Bloomberg: Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о присоединении Украины к ЕС
Орбан оценил перспективу вступления Украины в ЕС

"Украина не может быть присоединена к ЕС, ей нужны масштабные внутренние реформы", - заявил Юнкер, чьи слова приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что присоединение к ЕС такой коррумпированной страны, как Украина негативно повлияло бы на других членов политико-экономического объединения. По его словам, усилия, которые предпринимают украинские власти для снижения уровня коррупции, на данный момент не удовлетворяют требованиям Еврокомиссии.

Как отметил бывший глава ЕК, высказывания европейских политиков о немедленном присоединении Украины к Европейскому союзу не соответствуют действительности. Он также добавил, что подобного рода заявления дают ложную надежду на членство в объединении миллионам украинцам.   

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не видит Украину полноправным членом ЕС из-за отсутствия у страны четких территориальных границ. По его мнению, до окончания военной спецоперации дискуссии о присоединении Киева к объединению не имеют смысла.   

Несколько недель назад в Еврокомиссии анонсировали начало переговоров о присоединении Украины к ЕС. По данным Bloomberg, глава ЕК планирует публично объявить об этом уже в следующем месяце. Позднее на эту новость отреагировала заместитель Европейского парламента Катарина Барли, отметив, что Украина вряд ли станет полноправным членом Евросоюза до 2029 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Украинцы в Европе
Украинцы в Европе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.