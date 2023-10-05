Французские клопы атаковали полицейских в аэропорту Орли

Кровососы проникли в зону таможенного контроля

Клопы, ставшие уже привычными обитателями парижского аэропорта Шарль де Голль, добрались до другой воздушной гавани французской столицы – Орли. На укусы стали жаловаться полицейские, дежурившие в зоне таможенного контроля.

Происхождение укусов выяснила уборщица, которая обнаружила клопов в шкафчике под раковиной в зоне отдыха агентов. В помещении срочно провели дезинсекцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

В зоне ожидания аэропорта Шарль Де Голль вредителей обнаружили в июле. Помещения очистили, однако специалисты считают, что этого недостаточно. Поток проходящих через зону пассажиров огромен, там одновременно могут находиться до 120 человек.

Сообщается, что власти Франции намерены провести масштабную операцию по дезинфекции общественного транспорта в преддверии летних Олимпийских игр.

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