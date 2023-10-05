Киев использует жителей этих населенных пунктов в качестве "пушечного мяса"

Одесса, Николаев и Харьков должны принадлежать России по историческому праву. Об этом в интервью новостному телеканалу "24" заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

"Одесса, Николаев и Харьков – это русские города и должны быть нашими по историческому праву", - заявил Аксенов, чьи слова приводит РИА Новости.

Как отметил глава полуострова, украинские власти активно используют человеческий ресурс этих городов для продолжения наступательных действий в зоне СВО. По его мнению, такие действия официального Киева рано или поздно приведут к массовым протестам в южных регионах Украины.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что сочувствующие киевскому режиму жители полуострова исчезнут после достижения ВС России стратегических целей военной спецоперации. По его словам, большая часть населения региона являются вменяемыми людьми, которые никогда в жизни не станут поддерживать засидевшихся у власти украинских националистов.

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