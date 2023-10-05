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В Крыму нашли тело украинского десантника

15:50
  • четверг
  • 05 октября 2023

По словам Аксенова, труп обнаружен в районе высадки противника

Тело десантника ВСУ обнаружено в Крыму, недалеко от места, где пытались высадиться украинские военные. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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Как заявил Аксенов в эфире телеканала "Крым 24", "200-й украинец" в комбинезоне и экипировке найден несколько часов назад. Тело обнаружили в пяти километрах от места высадки. Глава Крыма не исключил, что впоследствии будут найдены и другие тела.

ВКС России пресекли попытку высадки украинского десанта на крымское побережье утром 4 октября. Диверсанты ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут. Ударами с воздуха противник был уничтожен. Взять в плен удалось лишь одного украинского военнослужащего.

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