ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пашинян и Зеленский встретились на полях саммита в Гранаде

16:37
  • четверг
  • 05 октября 2023

О чем говорили лидеры неизвестно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский провели короткую встречу на полях саммита Европейского политического сообщества, передает корреспондент новостного портала 24News.

Алиев отказался от встречи с лидерами Армении и ЕС
Пашинян озвучил требования к Азербайджану для подписания мирного договора

"Пашинян и Зеленский провели короткую встречу "на ногах" в Гранаде", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально глава правительства Армении отправился в Гранаду для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве ведущих стран ЕС, однако азербайджанский лидер в последний момент отказался от участия в мероприятии.

По данным портала, одной из наиболее вероятных причин отказа Алиева от участия в переговорном процессе является "деструктивная" позиция европейских лидеров по отношению к конфликтной ситуации в Нагорном Карабахе.  

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для дипломатического урегулирования кризисной ситуации в Нагорном Карабахе Баку должен публично проявить приверженность выполнению трем условиям, которые были выдвинуты Ереваном. По его словам, одним из требований является двустороннее признание территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах существующих границ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Никол Пашинян и Владимир Зеленский
Никол Пашинян и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.