Пашинян и Зеленский встретились на полях саммита в Гранаде

О чем говорили лидеры неизвестно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский провели короткую встречу на полях саммита Европейского политического сообщества, передает корреспондент новостного портала 24News.

"Пашинян и Зеленский провели короткую встречу "на ногах" в Гранаде", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально глава правительства Армении отправился в Гранаду для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве ведущих стран ЕС, однако азербайджанский лидер в последний момент отказался от участия в мероприятии.

По данным портала, одной из наиболее вероятных причин отказа Алиева от участия в переговорном процессе является "деструктивная" позиция европейских лидеров по отношению к конфликтной ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для дипломатического урегулирования кризисной ситуации в Нагорном Карабахе Баку должен публично проявить приверженность выполнению трем условиям, которые были выдвинуты Ереваном. По его словам, одним из требований является двустороннее признание территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах существующих границ.

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