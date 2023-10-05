Справедливая многополярность: главное из выступления Путина на "Валдае"

Попытки установить монополию в мире обречены на провал

Валдайские дискуссии - это всегда отражение самых важных процессов в политике XXI века. Главная тема на сей раз - справедливая многополярность, что уже показывает направление происходящих геополитических сдвигов. США и европейские страны всегда богатели за счёт продвижения своего превосходства. По сути - вся огромная мощь Запада накоплена веками колониальной политики.

Владимир Путин: "Благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Это же факт. История Запада - по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире - это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое топливо для поддержания себя самой: природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевания, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Ведь был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет, в НАТО такая страна не нужна. Нет. Спрашивается, а что еще-то? Мы-то считали, что мы уже свои, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чем проблема, в самоуверенности".

Международное право Запад подменил порядком, основанным на своих правилах - но мир уже изменился. Владимир Путин по сути говорит то, о чем думают в большинстве государств планеты.

Путин: "Все время звучит, мы слышим, все время звучит - "вы должны, вы обязаны, мы вас серьезно предупреждаем". Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Это удивительно. Может, вам самим пора избавиться от спеси?".

Учитывая, что свое могущество западные страны уже потеряли, потому что весь остальной мир в них разочаровался.

Путин: "Протрите глаза, эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется. Скажу больше, на протяжении столетий подобные поведение вело к воспроизводству одного и того же - больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдоморальные обоснования. Сегодня это особенно опасно. Человечество обладает средствами, способными легко уничтожить всю планету. А невероятная по масштабам манипуляция сознанием ведет к потере чувства реальности".

Владимир Путин еще раз напомнил - Москва не устраивала госперевороты на Украине. Но после установления кровавого режима в Киеве поддерживала крымчан и севастопольцев. А сейчас Россия намерена остановить почти 10-летнюю войну в Донбассе. Все это время неонацисты бомбят и обстреливают мирное население, применяют танки против тех, кто хочет говорить на своем родном языке.

Путин: "Война, натуральная война против Донбасса была развязана, и никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при прямой поддержке Запада, идет уже 10-й год. А специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их не предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия".

На пленарной сессии президент назвал шесть принципов, которых будет придерживаться Россия.

Путин: "Первое - мы хотим жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не ставит искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Второе - мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Третье - мы за максимальную представительность. Никто не имеет право и никто не может управлять миром за других или от имени других. Четвертое - мы за всеобщую безопасность и прочий мир, построенный в интересах всех - от великих больших государств до малых стран. Пятое - мы за справедливость. Эпоха эксплуатации кого бы то ни было в прошлом. Шестое - мы за равноправие. За различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный фактор".

После выступления международные эксперты задавали вопросы президенту. Один из них - не устарела ли российская ядерная доктрина. Путин присутствующих успокоил - ответный удар не значит слабый.

Путин: "С момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки океана или с какой бы то ни было территории, в ответ на встречном ударе в воздух поднимается столько сотен ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях. Вот сейчас мы практически закончили работу над стратегическими видами оружия, о которых я говорил и анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание "Буревестника", крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой".

Много вопросов об Украине. Путина спрашивают, убедительно ли Россия отвечает на эскалацию Запада.

Путин: "Вот сейчас только с начала так называемого контрнаступления, с 4 июня, украинские подразделения потеряли свыше 90 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери. 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса. Убедительно?".

По словам президента, без поддержки Запада Киев продержится неделю. При этом Россия идет к достижению поставленных целей и добьется их. Нацизм снова угрожает миру. Яркое тому подтверждение - произошедшее в Канаде, когда солдата дивизии СС встретили овациями в парламенте.

Путин: "Для нас это не рядовое событие. Во-первых, если спикер канадского парламента говорит о том, что этот канадский нацист сражался против русских, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера. Или был коллаборационистом. В любом случае сражался на стороне нацистов. Допустим, он этого не знает. Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа. Но если он не знает, что против России сражался Гитлер, то он идиот. А если он знает и называет его героем Украины и героем Канады - он негодяй".

По сути, в канадском парламенте уравняли нацистов времен Гитлера и сегодняшних сторонников киевского режима.

Путин: "Это только подтверждает наш тезис о том, что одна из наших целей в Украине - это денацификация. Значит, она там есть и признается, эта нацификация Украины. И наша общая цель - добиться денацификации. Ну и, наконец, абсолютно отвратительным выглядит то, что все аплодируют этому нацисту. Президент Украины, в жилах которого течет еврейская кровь, стоит и аплодирует нацисту. И когда президент Украины лично рукоплещет человеку, который уничтожал евреев на Украине, он что хочет сказать, что Холокоста не было? Разве это не отвратительно?".

Вместе с этим западный мир позволяет на своей территории совершать акты международного терроризма. Именно так Путин охарактеризовал подрыв "Северных потоков".

Путин: "Кто заинтересован в этом? Заинтересован, конечно, в этом американский поставщик энергоносителей на европейский рынок. Конечно, если когда-нибудь будет выявлено, кто это сделал, то надо привлекать к ответственности. Это акт международного терроризма. Но сохранена вторая ветка "Северного потока - 2", оне не повреждена, по ней можно поставлять 27,5 млрд кубометров газа в Европу. Это только решение правительства ФРГ, больше ничего не надо. Мы продолжаем поставлять газ в Европу через "Турецкие потоки". И судя по всему, украинские террористические группы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб. Наши корабли охраняют эти системы, проложенные по дну Черного моря, но их пытаются атаковать в том числе с помощью беспилотников, которые готовятся с помощью в том числе англоговорящих специалистов".

Спросили и про частные военные кампании. По словам президента, опыт "Вагнера" как ЧВК был "корявым", потому что не был основан на законе. Но сейчас несколько тысяч наемников подписали контракты с нашим Министерством обороны.

Коснулся президент и темы крушения самолета, в котором был Евгений Пригожин. Результат экспертизы Следственного комитета: в телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, сообщил Владимир Путин

Путин: "Следствие не завершено, там, к сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. Но повторяю еще раз, на мой взгляд, надо было провести такую экспертизу".

Затронули на встрече и тему Нагорного Карабаха. Путину процитировали слова главы Евросовета Шарля Мишеля, который заявил, что Россия предала армянский народ.

Путин: "Знаете, у нас в народе говорят, чья бы корова мычала. В Праге Армения признала, что Карабах принадлежит Азербайджану. А потом вторично повторила в 2023 году на аналогичной встрече в Брюсселе. Армения признала, а мы что должны делать? То, что произошло в последние дни, в последние недели, это было неизбежным следствием того, что было сделано в Праге и Брюсселе. Поэтому господин Мишель и его коллеги должны были тогда подумать, когда уговаривали премьер-министра Пашиняна, о судьбе армян Карабаха. Прописать хотя бы, что и как их ожидает в этой ситуации".

Встреча длилась несколько часов, Путин подробно ответил на множество вопросов, в том числе он заявил, что Россия не отгораживается от Европы. Запад создает железный занавес себе в ущерб, но рано или поздно он рухнет.

Путин: "Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. И расширим эти окна, если потребуется. Если это соответствует нашим национальным интересам".

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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