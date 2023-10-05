Россия вложит в развитие сельхозтерриторий более 250 млрд рублей

Базовые показатели доктрины продовольственной безопасности достигнуты

Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный партнер. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин во время выступления на 25-й агропромышленной выставке "Золотая осень", передает "ТВ Центр".

В этом году площадкой проведения впервые стала Сельхозакадемия Тимирязева. Там представлены лучшие породы домашнего скота. Премьер осмотрел манеж "Коневодство", ему показали отечественную породу лошадей. Кобылу Руэмку из Нижегородской области Михаил Мишустин угостил яблоком. А затем вручил государственные награды лучшим представителям АПК.

Премьер заявил, что в развитие сельхозтерриторий в ближайшие 4 года будет вложено более 250 миллиардов рублей.

"Базовые показатели доктрины продовольственной безопасности достигнуты. И некоторые даже превышены - это и по зерну, и по сахару, по растительному масло, по мясу, по рыбе. Рекордного урожая зерновых, как в прошлом году, наверное, не ожидаем. Но результат все равно очень весомый. По предварительным данным, уборочная кампания не везде завершена, планируем собрать около 130 миллионов тонн. То есть хватит и для внутреннего рынка, и для выполнения обязательств перед нашими партнерами", - сказал Мишустин.

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