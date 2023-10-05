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Европарламент призвал ввести санкции против Азербайджана

18:16
  • четверг
  • 05 октября 2023

Страны ЕС должны принять меры в отношении Баку

Европейский парламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном сайте законодательного органа.

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"Европарламент призывает ЕС ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что депутаты Европарламента призывают стран-участниц ЕС ввести экономические и визовые ограничения против Азербайджана. При этом в документе подчеркнули, что Запад готов снять санкции при условии готовности Баку к уважению прав и свобод этнических армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и ЕС являются главными виновниками эскалации конфликта на территории Нагорно-Карабахской республики. По мнению дипломата, американские и европейские политики намеренно втянули Ереван в конфликт, чтобы в очередной раз обвинить Москву в дестабилизации ситуации в Восточном Закавказье.    

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