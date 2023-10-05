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Путин: перед нами стоит задача строительства мира

16:54
  • четверг
  • 05 октября 2023

Глобальные проблемы человечества требуют коллективных решений

Президент России Владимир Путин заявил в четверг на заседании дискуссионного клуба "Валдай", что перед страной сегодня стоит задача строительства нового мира.

Как отметил глава государства, за 20 лет в мире произошли серьезные изменения, а когда происходит смена мирового устройства - время как будто сжимается.

По словам российского лидера, глобальные проблемы человечества требуют коллективных решений, а эгоизм и самомнение будут заводить в тупик.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что самонадеянность стран Запада еще в недавнем прошлом просто зашкаливала.

Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но ее готовность некоторые поняли превратно как покорность, указал также российский лидер.

На Западе забыли, что такое компромисс, хотят продавить свои интересы любой ценой, добавил Путин.

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