Путин: перед нами стоит задача строительства мира

Глобальные проблемы человечества требуют коллективных решений
Президент России Владимир Путин заявил в четверг на заседании дискуссионного клуба "Валдай", что перед страной сегодня стоит задача строительства нового мира.
Как отметил глава государства, за 20 лет в мире произошли серьезные изменения, а когда происходит смена мирового устройства - время как будто сжимается.
По словам российского лидера, глобальные проблемы человечества требуют коллективных решений, а эгоизм и самомнение будут заводить в тупик.
Вместе с тем Путин подчеркнул, что самонадеянность стран Запада еще в недавнем прошлом просто зашкаливала.
Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но ее готовность некоторые поняли превратно как покорность, указал также российский лидер.
На Западе забыли, что такое компромисс, хотят продавить свои интересы любой ценой, добавил Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"