Путин заявил, что Россия не начинала, а пытается закончить войну

В Донбассе до начала спецоперации погибали люди

В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну на Украине, а пытается ее закончить.

Как отметил российский лидер, западная пропаганда пытается запудрить мозги миллионам людей, но долгие годы в Донбассе шла "натуральная война".

По словам главы государства, односторонние шаги неизбежно будут встречать ответные действия.

Не Россия пыталась пригрозить Донбассу бомбежками и запугивать Крым, на протяжении 10 лет бомбила, стреляла, применяла танки и убивала людей, подчеркнул Путин.

Президент России при этом напомнил, что в Донбассе до начала спецоперации погибали люди, дети, но никто на Западе не обращал на это внимание.

Россия - самая большая страна в мире, она не ищет новые земли, и украинский кризис - это не территориальный конфликт, обратил особое внимание Путин.

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