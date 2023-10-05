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Путин рассказал, как США навязывают свою экономическую линию Европе

17:08
  • четверг
  • 05 октября 2023

Определенной части западных элит всегда нужен враг

Как отметил Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, сегодня США навязывают свою экономическую линию Европе, а законы пытаются подменить какими-то правилами, представляющими из себя "дурь" и "чушь".

По словам российского лидера, определенной части западных элит всегда нужен враг, мир загнан в противостояние "мы или они", это порочная культура XX века.

Глава государства добавил, что в сегодняшних условиях любой, кто ведет себя независимо, превращается для Запада в тех, кого надо устранить.

"Протрите глаза, эпоха колониального владычества давно закончилась", - заявил Путин. 

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