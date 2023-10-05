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Путин объяснил, к чему движется человечество

17:35
  • четверг
  • 05 октября 2023

Современный мир не стремится к блоковому противостоянию

Человечество не стремится к фрагментарному или блоковому мироустройству. Об этом в ходе выступления на планерном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.  

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"Человечество движется не к фрагментации и блоковому противостоянию, а наоборот – к синергии", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Президент подчеркнул, что для России термин "цивилизация" является многогранным явлением. По его словам, русский человек не привык сравнивать ту или иную нацию и искать в них противоречия.

Как отметил глава государства, Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее, укрепляя национальное единство и целостность. Он также добавил, что российская государственность на протяжении веков формировалась в условиях многообразия культур.

"Цивилизацию России нельзя не привести ни к одному знаменателю", - заключил он.

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