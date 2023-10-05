Путин: на поддержку Украины США деньги найдут

В крайнем случае - напечатают

Президент России Владимир Путин заявил в четверг на заседании дискуссионного клуба "Валдай", что Россия ждет появления ростков здравого смысла от Запада в вопросе украинского конфликта, но ожидать этого в ближайшее время не приходится.

Как уточнил российский лидер, в США нынешняя заминка с поддержкой Киева носит политико-технический характер.

"Есть проблема с бюджетом, большая долговая нагрузка, бюджет нужно сбалансировать. Урезать социальные расходы власти США не хотят, но в конечном итоге деньги на Украину найдут, вероятно. Напечатают, как в ковидный период", - объяснил Путин.

Что касается Европы, продолжил российский лидер, то ситуация сложнее. Рост экономики там есть только за счет южных стран - Италии, Испании. В основных же европейских экономиках дела гораздо хуже. Особенно большой минус - в сфере реального производства.

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