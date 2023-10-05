Путин о Карабахе: Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс

Ереван тогда ответил отказом

В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи в четверг президент России Владимир Путин заявил, что Москва 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс и вернуть Азербайджану пять территорий Нагорного Карабаха и две оставить за собой. Ереван ответил отказом.

Как подчеркнул глава государства, у миротворцев России в Карабахе после 2020 года были права только в наблюдении за соблюдением прекращения огня.

Армения сама признала Карабах частью Азербайджана, напомнил российский лидер.

Когда Карабах объявил о своей независимости, никто ее не признал - даже Армения, хоть это и странно, обратил внимание Путин.

При этом Путин сообщил, что из прессы узнал о признании Арменией Карабаха в составе Азербайджана. Россию отдельно о ситуации не уведомляли.

По словам президент России, то, что в итоге произошло с Карабахом, было неизбежно после того, как Армения формально признала эту территорию азербайджанской.

Вместе с тем Армения не перестает быть союзником России, заключил Путин.

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