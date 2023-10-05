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Путин заявил о начале структурной перестройки экономики России

18:10
  • четверг
  • 05 октября 2023

Антироссийские санкции не смогли сломить экономический потенциал страны

В России естественным образом началась структурная перестройка экономики. Об этом в ходе выступления на планерном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин. 

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Как отметил политик, российский бюджет выстоял в условиях глобальных вызовов современности. По его словам, денежных средств хватит не только для наращивания экономических показателей страны, но и для завершения военной спецоперации на территории Украины.

"В целом у нас стабильная, устойчивая ситуация, мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций. Началась структурная перестройка экономики", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Президент подчеркнул, что экономические санкции Запада в первую очередь ударили по качеству жизни и благосостоянию граждан ЕС. По его словам, только за последние 18 месяцев реальные доходы населения Европы упали как минимум в несколько раз.

Он также добавил, что в России примерно в два раза возросли расходы на оборону и безопасность. При этом все ранее заявленные социальные обязательства государства будут выполнены в полной мере, указал президент.

"Несмотря на рост расходов на оборону и безопасность, мы не променяли "масло на пушки", - заключил Путин.  

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