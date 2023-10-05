Собянин рассказал, какие льготы и выплаты положены учителям Москвы в 2023 году

"Больше тысячи молодых учителей начали работать в московской системе образования в этом учебном году

В московской системе образования в этом учебном году начали работать более тысячи молодых учителей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Больше тысячи молодых учителей начали работать в московской системе образования в этом учебном году. Всего в столице порядка 15 тыс. таких учителей", – написал глава города.

По его словам, для погружения в профессиональную среду молодым педагогам доступно около 500 программ и курсов повышения квалификации, а также помощь опытных наставников.

"Для учителей организуют полезный досуг: лекции и экскурсии в музеях, встречи с интересными людьми, походы и путешествия по стране. Также все учителя могут участвовать в конкурсах профмастерства. Главный городской - "Педагоги года Москвы", – заключил мэр.

Также Собянин пожелал всем учителям успешного года.

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