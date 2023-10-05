Собянин открыл шестой по счету национальный павильон на ВДНХ

Экспозиция павильона позволит посетителям ознакомиться с достижениями отраслей народного хозяйства и промышленности Узбекистана

Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и заместитель премьер-министра республики Узбекистан Жамшид Ходжаев открыли выставочно-культурный и экспозиционный центр республики Узбекистан на ВДНХ, передает корреспондент Агентства городских новостей "Москва".

"Павильон "Узбекистан" один из самых красивых павильонов, но и один из самых сложных с точки зрения восстановления и реставрации. И огромное спасибо Узбекистану, президенту и гражданам Узбекистана, которые вложили душу, подошли с полной ответственностью, тщательностью к восстановлению уникального объекта культуры. Мы вдохнули жизнь в этот павильон – он наполнен историей культуры и архитектуры Узбекистана", – заявил Собянин.

При этом столичный мэр подчеркнул, что павильон Узбекистана стал шестым национальным павильоном на ВДНХ.

"Комплекс ВДНХ прошел огромный путь восстановления, инновации и сегодня является, пожалуй, самым привлекательным объектом на территории Российской Федерации. Около 20 млн человек ежегодно посещают ВДНХ. Восстановлены десятки исторических объектов, созданы новые точки притяжения. Конечно, одной из жемчужин ВДНХ являются исторические павильоны бывших республик СССР. По поручению президента РФ, по соглашению с рядом стран восстанавливаются один за другим эти национальные павильоны, и сегодня это уже шестой такой павильон. Два находятся в стадии реставрации", – отметил мэр.

По словам градоначальника, открытие обновленного павильона поможет укрепить культурные и дружеские связи между двумя странами.

Как отметил Денис Мантуров, между Россией и Узбекистаном выстроены тесные отношения в сфере торгово-экономического и индустриального сотрудничества. В свою очередь Жамшид Ходжаев добавил, что экспозиция павильона позволит посетителям ВДНХ не только ознакомиться с достижениями отраслей народного хозяйства и промышленности Узбекистана, но и погрузиться в атмосферу его самобытности.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в соответствии с межправительственным соглашением павильон был предан республике Узбекистан в аренду на 50 лет для создания выставочно-культурного и экспозиционного центра. В 2023 году были завершены работы по реставрации здания площадью порядка 1,5 тыс. кв. м.

Выставочно-культурный и экспозиционный центр республики Узбекистан был размещен в павильоне №66 "Советская культура". Заказчиком реставрации павильона выступило правительство Узбекистана.

В обновленном павильоне открыто пять выставочных залов: "Центральный", в котором размещена экспозиция "Культурное наследие Узбекистана – достояние всего человечества", "Прикладное искусство", "Зал живописи XIX–XX веков", "Туристический потенциал Узбекистана", зал для проведения конференций и других мероприятий "Новый Узбекистан".

В павильоне можно увидеть национальную узбекскую керамику, ткани, расшитые золотом, ковры ручной работы, а также совершить виртуальный тур по историческим местам Самарканда, Бухары, Хивы, Коканда и ознакомиться с предложениями узбекских туроператоров. Также в павильоне организовано современное бизнес-пространство для проведения переговоров, презентаций, семинаров и мастер-классов. Работает арт-галерея.

Ранее были открыты павильоны Азербайджана (№14), Армении (№68), Белоруссии (№18), Казахстана (№11) и Молдавии (№10). В планах открытие выставочно-торговых центров Республики Абхазия (№6) и Киргизской Республики (№4).

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