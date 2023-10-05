Путин отказался менять ядерную доктрину России

Угрозы российскому государству нет

В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин напомнил, что в российской военной доктрине есть две причины применения ядерного оружия: это ответ на запуск ядерных ракет по территории России и угроза существованию российского государства с применением даже обычного оружия.

При этом, по словам Путина, необходимости менять ядерную доктрину нет. Сегодня, отметил президент, российскому государству ничто не угрожает. А ЯО против России применит только безумец.

Потенциальный противник знает о возможностях России, указал также глава государства.

Путин добавил, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия. Как обратил внимание российский лидер, на боевое дежурство будет поставлен комплекс "Сармат".

Президент России вместе с тем дал понять, что если США испытают ядерное оружие, аналогичные испытания проведет Россия. Россия может отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний, заключил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"