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Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек

18:54
  • четверг
  • 05 октября 2023

ВС России уничтожили порядка двух тысяч бронемашин

Украина потеряла свыше 90 тысяч человек в ходе анонсированного странами Запада контрнаступления ВСУ. Об этом в ходе выступления на планерном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.

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"Сейчас только с начала так называемого контрнаступления, это последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тыс. человек", - заявил Путин, чьи слова приводит газета "Известия".

При этом глава государства подчеркнул, что в это число входят не только санитарные, но и безвозвратные потери украинской армии. По его словам, военнослужащим ВС России удалось уничтожить свыше 550 танков и порядка двух тысяч бронемашин различных классов.

Как отметил президент, российские военные поэтапно идут к достижению стратегических целей военной спецоперации на территории Украины. Он также добавил, что все поставленные задачи в рамках СВО будут выполнены.  

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за три месяца своего провального контрнаступления ВСУ потеряли свыше 66 тысяч бойцов, а также около 7,6 тысячи единиц военной техники.

Глава МИД Франции Катрин Колонна признавала, что подготовка российских военных к контрнаступлению ВСУ привела к провалу планов Украины. Руководитель внешнеполитического ведомства отметила, что, несмотря на колоссальные потери украинской армии в зоне военной спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский не планирует останавливать ход контрнаступления.

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