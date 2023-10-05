Цель добиться денацификации Украины остается неизменной

В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин высказался о чествовании эсэсовца в парламенте Канады.

По словам российского лидера, спикер канадского парламента не мог не понимать, что тот человек сражался за Гитлера на стороне войск нацистов. Как уточнил президент России, если спикер парламента Канады не знает про Гитлера, то он идиот ,а если знает и намеренно пригласил в парламент эсэсовца - то он негодяй.

При этом Путин напомнил, что Владимир Зеленский стоял и аплодировал нацисту - человеку, который уничтожал еврейское население.

Наша общая цель - добиться денацификации Украины, заключил президент России.

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