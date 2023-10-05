ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин высказался о чествовании эсэсовца в парламенте Канады

18:29
  • четверг
  • 05 октября 2023

Цель добиться денацификации Украины остается неизменной

В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин высказался о чествовании эсэсовца в парламенте Канады.

По словам российского лидера, спикер канадского парламента не мог не понимать, что тот человек сражался за Гитлера на стороне войск нацистов. Как уточнил президент России, если спикер парламента Канады не знает про Гитлера, то он идиот ,а если знает и намеренно пригласил в парламент эсэсовца - то он негодяй.

При этом Путин напомнил, что Владимир Зеленский стоял и аплодировал нацисту - человеку, который уничтожал еврейское население.

Наша общая цель - добиться денацификации Украины, заключил президент России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.