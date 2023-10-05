Путин предположил, что результатов расследования терактов на "СП" не будет

Россию к процессу не допускают

Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, Владимир Путин назвал теракты на "Северных потоках" актом международного терроризма.

При этом глава государства допустил, что результатов расследования, к которому Россию не допускают, скорее всего, не будет. Как добавил российский лидер, выгодно случившееся было Соединенным Штатам, которые в итоге стали главным поставщиком энергоресурсов для Европы.

Вместе с тем Путин подтвердил, что Россия готова запустить газ по оставшейся нитке "Северного потока - 2", решение за Берлином.

По словам Путина, Россия продолжает поставки газа через Украину, Киев получает за это деньги "с удовольствием". Более того, Россия готова к увеличению производства СПГ и строительству новых трубопроводов для поставок в другие страны.

Украинцы же, обратил внимание Путин, нацелены на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку", пытаются его атаковать.

Резюмируя, президент России заметил, что виновные в подрывах "Северных потоков" будут установлены, ведь "шило в мешке не утаить".

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